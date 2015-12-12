Правила поведения на сайте Камчатский общественный Православный журнал

1. Пожалуйста, помните, что мы не отвечаем на все публикуемые сообщения.

2.В журанале действует предварительная модерация размещаемых публикаций.

При регистрации:

3.В качестве имени допустимо только человеческое имя. Рекомендуется регистрироваться изначально под своим реальным Именем, Фамилией и Отчеством или различными их комбинациями на русском языке. Допустимтакже вход под аккаунтами социальных сетей.

4. Администрация вправе отказать в регистрации без объяснения причин, часто это связано с выбором не человеческого имени при регистрации.

В журнале запрещено:

5. Неуважительные высказывания и кощунства против Хулить Святого Духа, Христа и Божией Матери, Таинств Церкви, иные кощунственные и богохульные высказывания.

6. Публичная критика или выражение недовольства действиями Администрации портала и модераторов. Темы и сообщения, содержащие публичные высказывания относительно действий администрации журнала, будут удаляться, а их авторам запрещаться вход на портал. Все претензии к администрации высказывайте только в личной переписке или в системе личных сообщений. Такие сообщения удаляются, а их авторам закрывается вход на портал.

7. Грубые, нецензурные, неуважительные выражения и оскорбления в любой форме - сообщения, грубые по тону и содержанию.

8. Призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни и всего прочего, что попадает под действие УК РФ.

9. Действия, являющиеся нарушением существующего законодательства РФ, авторского права и норм поведения в сети. Пользователи, осуществившие такие действия удаляются с удалением всех их тем и сообщений.

10. Реклама и агитация, направленная на вовлечение людей в различные организации, партии, течения, группировки, собрания и т.п.

11. Материалы, рекламирующие неправославные вероучения под предлогом миссионерского обсуждения, иные формы проповеди и пропаганды сектантских учений.

12. Предлагать материалы с названиями (заголовками), носящими характер высказываний, мнений и утверждений, направленных на уязвление религиозных чувств или носящих оценочный характер по отношению к любым религиям.

13. Размещение ссылок на анти-православные ресурсы в интернет.

14. Переходить с обсуждения заявленной темы на обсуждение личности собеседников. Такие комментарии удаляются, а их авторам закрывается вход на портал.

15. Предлагать материалы, содержащие любую рекламную, анти-рекламную информацию, а также размещать ссылки на сайты с целью повышения их посещаемости кроме раздела "Объявления". В случае размещения таких материалов вне указанного раздела, администрация оставляет за собой право вместо переноса темы в раздел "Объявления" просто удалить всю тему целиком.

16. Размещать любые материалы коммерческого характера. Размещение таких объявлений допустимо только по предварительному согласованию с Администратором форума после получения от него разрешения.

17. Использовать сленг, который может быть непонятен другим собеседникам.

18. Размещать бессмысленную или малосодеpжательнyю информацию, не несущую смысловой нагрузки;

19. Использование журнала в качестве чата.

20.При нарушении правил модераторами или администраторами журнала будут применяться санкции вплоть до закрытия доступа на портал.

21.Согласившись с правилами, вы соглашаетесь не публиковать любой материал, защищенный авторским правом, если авторское право не принадлежит вам.