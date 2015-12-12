Храм Святых Апостолов Петра и Павла
Авачинская бухта
Храм в честь Живоначальной Троицы
Памятник Святым Апостола Петру и Павлу

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