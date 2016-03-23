Либеральный гуманизм и христианство

В связи с теми дебатами, что возникли после проповеди патриарха Кирилла считаю необходимым вновь перепечатать свою статью, которую написал четыре года назад.

Слово «гуманизм» в нашем лексиконе четко ассоциируется с чем-то положительным и добрым. И хотя, на мой взгляд, тут есть над чем поразмыслить, тем не менее, я не буду спороть. Потому что сейчас я бы хотел поговорил не просто о гуманизме, а о либеральном гуманизме…



Что такое либеральный гуманизм? Это такая забота и внимание к Человеку, и его запросам, что присутствие Бога в жизни самого Человека оказывается лишним. Человек сам становиться для себя богом. Поэты и мыслители Возрожденья, воспели идеи либерального гуманизма с его рассуждением о братстве, равенстве и свободе и они навсегда, вошли в жизнь Европы! Либеральный гуманизм пододвинул традиционного Бога мировых религий и провозгласил нового бога – Человека! И казалось бы что все здорово, и идеи прекрасные и порывы душевные, но где-то мы это слышали и раньше… Ах, да! Помниться еще в Эдеме, некто… обещал Адаму и Еве, что они станут «как боги…» По выражению Максима Горького «Человек это звучит гордо»! С этим трудно поспорить, однако если Человек заменил собою Бога, то с точки зрения христианства, «либеральный гуманизм» эта религия идолопоклонства. Потому что, как точно заметил апостол Павел, идолопоклонством является все то, что заменяет собой Бога. «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца» (Рим.1:25) Отсюда понятным становятся, столь смущающие неофитов слова Христа, о невозможности любить, кого бы то ни было, даже своих родных, больше Бога. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10:37) Просто должна быть иерархия ценностей. В противном случае даже такие идеи, как братство, равенство, свобода, оказываются лишь пустой декларацией.

На сегодняшний день «либеральный гуманизм», это четко выраженная, со своими запретами и обещаниями религия современной западной цивилизации. И когда мы слышим нечто о ценностях западной демократии, то эти ценности опять-таки базируются на ценностях либерального гуманизма, в котором Человек, заменил место Бога. Но заменив собой Бога, Человек тут же, как это и не покажется кому-то странным, нивелировал свое высокое предназначение и низринул себя до положения животного, которое живет лишь инстинктами. Произошло это вследствие того что, став богом, человек практически обожествил и оправдал все свои греховные желания и стремления. Отсюда такая чудовищная слепота и непонимание, что такое грех. Проще говоря, для людей живущих идеями либерального гуманизма, грех это все-то, что приносит неудовольствие и дискомфорт, а хорошо то, что доставляет удовольствие и наслаждение. На языке философии, это называется – Гедонизм. Десять библейских заповедей в таком обществе бесконечно устарели и стали неактуальными. Библейское понятие добра и зла, стерлось и стало непонятным. Напротив понятным и желанным теперь становиться безудержная гонка за удовольствиями и развлечениями. Индустрия потребления, а не поиск истины, стала двигателем современного прогресса. Впрочем, применим ли здесь термин «прогресс»? Скорее всего, надо вести разговор о нравственном регрессе. А как еще можно назвать пропаганду безнравственности уничтожающей ценности семьи, пропаганду культа наживы, право на убийство детей (аборты), оправдание самоубийства (эвтаназия) оправдание содомского греха, оправдание суррогатного материнства и т. д..

Но и это еще не конец. Достигнув определенных результатов, в обработке сознания человека, сам «гуманизм» проявляет высшей степени нетерпимость к тем, кто критикует подобную систему ценностей. И это при том, что в словаре либерального гуманизма, (если бы такой существовал) мы встретим такие понятия, как политкорректность, толерантность, право на свободу слова и т. д..

Эта нетерпимость к другому мнению начинается с того, что в европейской конституции нет ни слова о христианских корнях Европы. Конечно, а вдруг кто-то вспомнит, что его предки были христианами! Оправдание гомосексуализма достигло таких размеров, что многие уже просто бояться сказать, что гомосексуализм это грех. Мои знакомые, живущие в Испании, вынуждены были поменять несколько школ для своего ребенка. И все из-за того, что уже с начальных классов испанским школьникам вбивается мысль, что гомосексуализм, это разновидность нормы. Именно наверно из-за таких «неразумных» родителей и была придуманная ювенальная юстиция, а по-сути запрет на воспитание родителями своих детей. Ювенальная юстиция, которая работает уже почти во всех западных странах, жёстко диктует родителям единственно возможный путь воспитания своих детей... Разумеется, исключительно ради блага и безопасности самих несовершеннолетних. Иначе, родителей, воспитывающих детей не в русле западной демократии, могут навсегда разлучить со своими детьми.

Но и это еще не все. Главным препятствием окончательного торжества «либерального гуманизма», по-видимому, надо считать христианство. Под видом политкорректности, всячески пытаются ослабить воздействие христианской веры на людей. То тут, то там мы можем слышать, что в Европе, (никогда не знавшей страшных репрессий за веру, которые пережила Россия в XX веке), запрещают в школах, больницах иконы, библии, даже там где они традиционно столетиями были всегда. Мы слышим то тут, то там, как почти каждое Рождество все больше тех, кто боится поздравить своих друзей, коллег, клиентов с Рождеством. Баннеры «Веселого Рождества!», меняют на политкоректное и безликое «С новогодними праздниками!». И это якобы, для того, чтоб не обидеть не христиан.

Последние же события связанные с решением властей Великобритании запретить ношение христианских символов, (т. е. наперсных крестиков), даже под одеждой… вообще отметают всякие сомнения - Европа, болеющая «либеральным гуманизмом» сейчас откровенно занимает христианофобскую позицию.

Впрочем, как ни странно, есть и первые положительные тенденции. Вначале рядовые политики, а затем и политические тяжеловесы, такие, как канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель, экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон открыто заговорили о крахе мультикультрного общества. Да, сейчас мы являемся свидетелями краха чудовищного мифа либерального гуманизма. Мультикультурализм, этот мощнейший идеологический инструмент по уничтожению национальных и религиозных традиций не сработал. Вернее сработал, но наполовину. Основная часть европейцев с успехом проглотила идеи мультикультурализма. Они забыли свою веру, свои национальные традиции и даже свою идентичность. Храмы в Европе пусты, они массово закрываются, и я сам был свидетель, как молодые испанцы, у себя на родине придя в еще действующий монастырь, хлопают в ладоши по окончанию молебна, полагая, что стали свидетелями забавного представления. Увы.

Однако, эмигранты, приехавшие с Африки, с Азии, с Латинской Америки категорически не хотят отказываться, ради демократии, от своей веры и своих традиций. Т. е. не хотят становиться последователями «либерального гуманизма».

Европа, (как впрочем, и весь Западный мир, в который отчасти подпадает и Россия), оказалась в крайне тяжелом положении. Численность европейского населения Европы сокращается, эмигрантов, которые пользуются плодами демократии, но не принимающими её идеологию, становиться все больше. Назревает серьезный конфликт цивилизаций. Кто победит? Думаю, очевидно. Западный человек разучился умирать за идею, у него нет таких ценностей, которые бы были выше ценностей его комфортной жизни. Идеология комфорта и потребления, так красиво упакованная философией «либерального гуманизма», отучила человека быть жертвенным. Выход один, надо отказаться от гонки потребления и всего что содержит в себе «либеральный гуманизм». Надо вновь вернуть Бога на его прежнее место. Только Бог может быть главным и важным приоритетом нашей жизни. Все остальное вторично. Тогда люди вспомнят хотя бы про десять библейских заповедей. (Хотя бы о них... Идеалы нагорной проповеди, вернувшиеся в европейскую цивилизацию, похоже, это вообще что-то из области фантастики). Вернув Бога на свое место, человек вспомнит о своей культуре, о своей христианской вере, о своих традициях. Тогда гибель можно будет еще миновать.

Но сейчас, даже признав весь тупиковый путь развития Западный цивилизации, политики не предлагают свергнуть новомодную идеологию либерального гуманизма. Они предлагают изменить законы так, чтобы эмигранты все-таки восприняли не только плоды, но и идеи западной демократии. Но это тупиковый путь. Европейцев учили «ценностям» либерального гуманизма не одно столетие, а здесь хотят переучить всех и сразу. Это невозможно. Люди никогда не знавшие прелестей, (от слова прельщать) либерального гуманизма, никогда не откажутся от идеалов своих предков. Даже если забудет о них сто, тысяча эмигрантов, приедут новые сотни тысяч из той же Африки, Азии, Латинской Америки и уж точно напомнят.

Итак, признание краха мультикультурности это шанс все исправить, но если этим шансом не воспользоваться сейчас, то завтра от западной демократии вообще может ничего не остаться, как впрочем, и от самих европейцев.

13 мая 2012 год