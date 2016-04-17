Православный Апологетический Центр информирует...

Первый квартал 2016 года охарактеризовался активизацией сразу нескольких сект.

В Апологетический Центр поступило много жалоб наших прихожан. Люди рассказывают, что к ним пристают сектанты в больницах. После наведения справок специалистами Апологетического центра удалось выяснить, что сектанты неопятидесятники (Церковь Полного Евангелия, Церковь Благовестия и т. д.) под видом волонтеров проникают в больницы нашего Края и ведут пропаганду среди больных.



Причем иногда это делается очень навязчиво и агрессивно. Раздается литература, читаются молитвы и происходит возложение рук на больных даже тогда, когда они этого не хотят.

12 апреля 2016 года состоялась, под эгидой министерства здравоохранения Камчатского Края, встреча с главными врачами Края. Со стороны епархии на этой встрече присутствовали сотрудники Апологетического центра и ответственный в епархии по связям с больницами священник Виктор Музыкант. До врачей была донесена озабоченность православной общественности и выражена надежда, что сектантской проповеди в больницах больше не будет.

Весь февраль и март 2016 года жители наших камчатских городов и поселков могли видеть красочные рекламные афиши с приглашение на концерт христианского камерного ансамбля. Люди шли на концерт классической музыки, а попадали на молитвенное служение отделённых баптистов. Обман был настолько наглый и откровенный, что когда наконец в некоторых поселках правда открывалась, то общественность требовала вмешаться правоохранительные органы и местную администрацию. Благодаря этому «концерты» отделённых баптистов были запрещены в Мильково, Елизово, Тигиле и Эссо. В тех же местах где сектанты все-таки провели свои «концерты», (как например в п. Пионерский 14 км.) руководителям администрации поселений и заведующим ДК, приходилось оправдываться перед обманутыми гражданами. Будем надеяться, что сектанты больше не получат площадку для своих выступлений, по крайней таким обманным путем.

В конце февраля, вначале марта весь город Петропавловск-Камчатский был обклеен рекламными афишами с духовно-просветительской программой о том, что на Камчатку приехал какой-то зарубежный супер врач, мануальный терапевт. Почти целых две недели он должен был консультировать камчатцев. Однако, как мы помним, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вскоре выяснилось, что лекции этого чудо врача будут проходить в молитвенном доме адвентистов седьмого дня. Сотрудники апологетического центра посетили это «лечебное» мероприятие и убедились, что кроме небольшой лекции о правильном образе жизни, все основное время занимала молитва, изучение Библии и адвентистские проповеди. Таким образом, был выявлен очередной наглый обман и нарушение закона о Свободе совести и религиозных организаций. В законе сказано, что религиозная организация, при осуществлении своей деятельности, обязана указывать своё полное наименование! Возмущенными людьми осуществлялось пикетирование этого якобы медицинского мероприятия и было написано заявление в полицию о нарушении закона адвентистами. Правоохранительные органы проведя проверку, действительно выявили факт нарушения закона и вынесли адвентистам письменное предупреждение.

Наиболее активно и навязчиво в последние месяцы в городе пропагандировалась оккультная секта «Светланы Пеуновой» с ее движением «Лады Русь и партии «Воля». Рекламу секты можно было увидеть на рекламных баннерах, в листовках на остановках и найти в почтовых ящиках. Несколько дней подряд члены секты проводили пикет на «Силуэте». Апологетический центр информирует граждан, что данная секта считает Светлану Пеунову спасительницей Руси, утверждает что нужно молиться не Иисусу Христу, а некоему владыке Майтрейи, что русский народ произошел от гиперборейцев, которые покланялись Ориону. Эта же секта предсказывала конец света, который якобы должен был случиться 21 декабря 2012 года.

Чтобы войти в доверие к разным общественным, политическим организациям пеуновцы позиционируют себя, как патриотическое движение. Впрочем, сейчас (с 16 февраля 2016 года) руководители этой секты находиться под следствием по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Листовки против этой секты сотрудники апологетического центра распространяли по городу, расклевали на остановках города и (в местах активной работы секты) раскидывали по почтовым ящикам.

На восьмом километре по адресу Чубарова 4 находиться квартира в которой располагается так называемый «Дом Светланы Пеуновой». В народе эту квартиру называют «Аптекой». Помимо книг Пеуновой там предлагаются якобы очень полезные каши, масла, отвары, зубные пасты, мыло, специи и т. д.. Апологетический центр предупреждает – насколько полезные товары предлагаются в этой «аптеке» не известно, но то, что покупая здесь товар вы финансируете деятельность одной из самых одиозных сект, это точно!

Нельзя еще не упомянуть о весьма активной деятельности камчатских кришнаитов – Миссия Чайтаньи. Эта секта на протяжении уже многих лет активно работает на Камчатке. Как и в выше описанных случаях, эти сектанты прямо не рассказывают о своей религиозной принадлежности. Однако, их можно легко узнать за вывесками с громкими названиями «Йога, Медитация», «Институт развития йоги», «Индийская культура», «Философия и практика здорового питания», «Вегетарианство» и т. д. Свою пропаганду они ведут через такие магазины, как «Вегетория», на 6 км., кафе «Эколайф» в торговом центре Пирамида.

Доверчивые люди полагая, что идут на мероприятие связанное с Индийской культурой, лечебной физкультурой, на лекцию о правильном и вегетарианском питании, а попадают на самом деле на занятия по изучению Бхагават-Гиты и кришнаитской философии. Покупая товары в Вегетории и Эколайфе, люди даже не догадываются, что возможно покупают пищу предназначенную богам, т.е. идоложертвенную. Увы, люди покупая продукцию в этих магазинах и не подозревают, что финансируют деятельность кришнаитов – чайтановцев.

Дорогие братья и сестры, по всем вопросам связанным с деятельностью той или иной секты обращайтесь в Апологетический Центр. т. 8-962-282-17-16

И помните! Не все то, что про бога, действительно от Бога!

Берегите себя.