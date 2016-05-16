Апологетический Центр предупреждает! Тренинги зачастую несут вред вместо пользы!

Сейчас у нас в стране, в том числе и на Камчатке, весьма популярны разного рода психологические тренинги. Люди с удовольствием идут на них и готовы платить немалые деньги. Темы, которые обсуждают на этих тренингах, самые разнообразные: проблема личного карьерного роста, улучшение благосостояния, семейные неурядицы и т. д. Очевидно, в нашем не очень здоровом обществе есть на это спрос. Но так ли безобидны и полезны подобные новомодные тренинги?

Не будем сейчас обсуждать тот факт, что для проведения тренингов не требуется никакой медицинской сертификации и потому люди часто доверяют свое здоровье непонятно кому. Не будем обсуждать, что под видом таких тренингов часто орудуют откровенные мошенники. Но есть нечто, что нельзя не обсудить. Мы видим, сколько православных людей готовы участвовать в этих психотренингах! Поэтому Апологетический Центр предупреждает! Программы и занятия этих тренингов зачастую включают в себя откровенный оккультизм! А это весьма опасно не только для психического здоровья человека, но и для его души!

Возьмём, как пример, лекции Кирилла Давыденко. Его тренинг "Василиса Премудрая в современном мире" пользовался у наших камчатских девушек большой популярностью. Представляя себя атеистом, Давыденко, тем не менее, не постеснялся добавить к этому тренингу лекцию известного оккультиста и основателя космоэнергетики Владимира Петрова «Огненный цветок». Вот что мы читаем об этой откровенно оккультной практике: «Огненный цветок» - практика древних шаманов, которая пришла к нам из глубины веков… владеющий техникой "Огненного цветка" может буквально за несколько секунд сконцентрировать в себе солидный объем энергии, восстановить потерянную энергию… направить аккумулированную энергию в конкретные органы или чакры, как свои, так и чужие».

Вот еще один пример:

«С 19 по 22 апреля 2016 г. в Краевой Библиотеке состоятся мастер-классы психолога из Воронежа Дубровской Г.П.!

Темы Мастер классов:

19.04 "От чего зависят денежные потоки, и как научиться ими управлять?"

20.04 "Любовь и зависимость или как построить здоровые отношения?"

21.04 "Как научиться управлять своим здоровьем?"…»

Сайт, который указан в этом объявлении (ссылку на него, мы не стали публиковать) рекламирует базовый курс “Основ Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян”. Вот что мы читаем о Л.Н.Троян на ее рекламном сайте: «Людмила Петровна Троян… биоэнерготерапевт, психоэнергосуггестолог высшей категории, мастер НЛП, член Международного регистра комплементарной медицины, академик…». Все эти «высокие» звания не имеют никакого отношения ни к светским степеням образования, ни к науке, ни тем более к медицине. Эти «титулы» из «профессионального» сленга оккультистов. А звание «академика» себе сейчас присваивает каждый второй шарлатан.

Комментарии, как говорится, излишни! Получается что доверчивый слушатель, идя на лекции Кирилла Давыденко, добровольно и за собственные деньги позволяет ставить на себе оккультные опыты, а на лекциях Дубровской плюс к этому еще и программировать себя опасными технологиями НЛП академика непонятно какой академии!

Чем посещение таких тренингов может закончиться для человека? Возможно так: - «В Астрахани женщина угодила в психбольницу после посещения тренинга Lifespring» (Дни.ру 9.06.15) Или так: - «Уфа. Александр Дубинин, 31 год. После посещения тренингов личного роста перерезал себе вены». (Уфа. Комсомольская Правда, 15.03.15). Или вообще вот так: - в декабре 2015 года Егор Сосин убил свою мать, изгоняя из нее дьявола. «Life.ru 04.05.2016» Это случилось в дни, когда он со своей мамой посещал психотренинги весьма известного оккультиста Хеллингера. Следствие доказало, что убийство произошло во время попыток матери Егора осуществить на практике советы тренера.

Конечно, эти случаи ужасны. Однако, увы, это лишь те, о которых в своё время говорила целая страна. А сколько еще есть таких примеров, о которых мы ничего не знаем? На тренингах ставится задача сломать психику человека, переформатировать её. А затем тренер вкладывает в сознание человека нечто своё, иногда откровенно чужеродное. Потому и последствия бывают печальные. В конце 80-х вначале 90-х с экранов нашего ТВ выступал Кашпировский. Он, не таясь, цитировал черную магию и бесплатно зомбировал всю страну. Что произошло вскоре с нашей страной? Все прекрасно знают, а многие даже помнят. Чудовищное распространение самых одиозных сект и махрового оккультизма. Оккультизм подавляет критическое сознание и человек становится восприимчив к любой лживой информации. Им легко управлять и повелевать, что с нами и делали все 90-е годы.

Православный апологетический Центр настоятельно предупреждает! Подумайте сто раз перед тем, как записываться на тренинги! А нужно ли это вам? Не навредят ли вам эти новомодные лекции? Всё ли вы знаете о тренере и его лекциях?

Краткая справка:

Оккультизм - это вера в некие материальные или не материальные вещи, имеющие силу сами в себе, без участия Бога. Например: - талисманы, обереги, космические энергии и т. д..

Оккультизм - есть искаженная духовность, в которой вместо приобщения Богу и укрепления Его благодатью, человек стремится к самоутверждению при помощи неких тайных сил.

Оккультисты считают, что в них и без Бога есть внутренние возможности, которые позволяют им сделать многое и даже нечто вопреки законам физики. Они прибегают к тайным силам, сущностям и оттуда, от них пытаются черпать некую силу, как они говорят - энергетику. Однако на самом деле человек осознано или неосознанно начинает служить падшим духам. Потому что, с точки зрения христианского учения, попытка подчинить себе сверхъестественное, минуя Бога, это всегда обращение к дьяволу.

Священное Писание явно осуждает занятие оккультизмом, эзотерикой: - «Не должен находиться у тебя … прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор. 18:10).