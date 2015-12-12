Патриарх Кирилл считает неправильным уклоняться от диалога с католиками

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл видит в диалоге с Католической церковью возможность ослабить гонения на христиан во всем мире.

"Уклоняться от диалога с Католической церковью сейчас было бы неправильно - мы отстаиваем одни и те же ценности в общественной и личной жизни. Нужно налаживать такое сотрудничество перед лицом нехристианского мира, которое бы содействовало умножению наших собственных сил. В том числе, я думаю, заслуживает положительного отношения наша общая позиция по ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он в пятницу на встрече с представителями Молодежной общественной палаты и Палаты молодых законодателей.

По словам патриарха, вытеснение христиан из региона, где их "целыми селами либо вырезают, либо изгоняют", приведет к неминуемой радикализации исламского населения.

"Присутствие христиан в исламских государствах заставляло их руководителей стремиться к тому, чтобы были балансы и соблюдались права меньшинств. Но если христиан не будет, то и заботы об этом не будет", - считает он.

Как отметил предстоятель, в результате тяжелых конфликтов в Азии и Африке каждый час в мире "один христианин погибает за свои убеждения", а на Западе происходит вытеснение религии из общественной жизни под влиянием "господствующих либеральных доктрин".

Он считает, что взаимодействие с "крупнейшей христианской Церковью" - Католической - может помочь защите христиан и повлиять на возрождение христианства в "масштабах всей планеты".

Тем не менее, продолжил патриарх, сотрудничество не может отменить богословские расхождения между двумя Церквями. Даже если допустить возможность того, что эти различия внезапно исчезнут и "богословы все подпишут", то и это вряд ли сможет что-то изменить - подобные соглашения должен будет принять каждый, кто считает себя православным, а это маловероятно, полагает он.